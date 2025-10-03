Jusqu'au 03/10/2025 - Cars Région

Nuits du 01 au 02 octobre et du 02 au 03 octobre 2025, à partir de 20h20.

En raison de travaux d'aménagement de la Voie Lyonnaise N°12 à Lyon, l'avenue Rockefeller sera fermée à la circulation, entraînant des perturbations sur le réseau cars Région

L’arrêt « Grange Blanche » à Lyon ne pourra être desservi et sera reporté à l’arrêt « Mermoz Pinel ».

Merci de votre compréhension