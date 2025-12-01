Infos transport en commun : L.X04: arrêts non desservis dimanche 14 décembre, de 8h à 16h
Perturbation
Le dimanche 14 décembre 2025
En raison d’une manifestation organisée sur la commune de Janneyrias, la route de Crémieu sera fermée à la circulation, entraînant des perturbations sur le réseau cars Région.
Les arrêts « Place de Tassigny » et « Les Burlanchères » ne pourront être desservis et seront reportés à l’arrêt « La Gare », route de Villette d’Anthon, exceptionnellement desservi, entre 08h00 et 16h00.
Merci de votre compréhension
Ligne(s) concernée(s)
-
X04 EXPRESS CREMIEU-MEYZIEU Cars Régionvers MEYZIEU
vers CREMIEU