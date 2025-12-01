Jusqu'au 14/12/2025 - Cars Région

Le dimanche 14 décembre 2025

En raison d’une manifestation organisée sur la commune de Janneyrias, la route de Crémieu sera fermée à la circulation, entraînant des perturbations sur le réseau cars Région.

Les arrêts « Place de Tassigny » et « Les Burlanchères » ne pourront être desservis et seront reportés à l’arrêt « La Gare », route de Villette d’Anthon, exceptionnellement desservi, entre 08h00 et 16h00.

Merci de votre compréhension