Jusqu'au 13/01/2022 - Cars Région

Ce jeudi 13 janvier, suite à un incident sur la ligne X03, départs à 7h30 et 17h de Vizille en direction de Grenoble et les départs à 15h50 et 18h de Grenoble en direction de Vizille ne seront pas effectués.

Merci de votre compréhension