Jusqu'au 12/04/2022 - Cars Région

Ce mardi 12 avril, sur la ligne X02, les départs à 16h04,18h16 et 18h56 de Champ-près-Froges en direction de Voreppe et les départs à 16h19 et 17h49 de Voreppe en dir. de Champ-près-Froges ne seront pas effectués, les conducteurs sont absents et n'ont pu être remplacés.

Merci de votre compréhension