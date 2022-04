Jusqu'au 25/04/2022 - Cars Région

Ce lundi 25 avril, sur la ligne X01 les départs à 16h42 et 17h20 de Lumbin en dir. de Voiron et 18h20 de Voiron en dir. de La Tronche ne seront pas effectués, le conducteur est absent et n'a pu être remplacé.

Merci de votre compréhension