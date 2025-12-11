Jusqu'au 31/08/2026 - Cars Région

A compter du 5 janvier 2026

De nouvelles contraintes de circulation sur le circuit au départ de Saint - Laurent -du -Pont « Hameau Villette » entraînent des retards fréquents. Afin de garantir une arrivée à l’heure, l’horaire de départ de la course est avancé.

Le départ du service depuis le hameau Villette à Saint -Laurent -du -Pont est avancé de 9 minutes : il aura désormais lieu à 6h58 au lieu de 7h07 . L’ensemble des horaires de la ligne ont été ajustés en conséquence.

Merci de votre compréhension