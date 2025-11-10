Infos transport en commun : L.VOI07 : modification ligne lundi 10 novembre
Perturbation
Lundi 10 novembre 2025
En raison de l’organisation de la foire de la Saint Martin sur la commune de Voiron :
- Les arrêts « Edgar Kofler » et « Gare Routière Sud » ne pourront être desservis.
- Les départs à 17h05 et 18h15 de Voiron se feront à l’arrêt « Brameret » avec 10 minutes de retard.
- La dépose se fera à l’arrêt « Victor Hugo » du pays Voironnais, situé rue Victor Hugo, exceptionnellement desservi
- Des retards seront à prévoir.
Merci de votre compréhension.
Ligne(s) concernée(s)
VOI07 BEVENAIS-COLOMBE-VOIRON Cars Régionvers VOIRON
vers APPRIEU / BEVENAIS / GRAND LEMPS (LE)