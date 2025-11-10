itinisère

Infos transport en commun : L.VOI07 : modification ligne lundi 10 novembre

Jusqu'au 10/11/2025 - Cars Région

Lundi 10 novembre 2025

En raison de l’organisation de la foire de la Saint Martin sur la commune de Voiron :

  • Les arrêts « Edgar Kofler » et « Gare Routière Sud » ne pourront être desservis.
  • Les départs à 17h05 et 18h15 de Voiron se feront à l’arrêt « Brameret » avec 10 minutes de retard.
  • La dépose se fera à l’arrêt « Victor Hugo » du pays Voironnais, situé rue Victor Hugo, exceptionnellement desservi
  • Des retards seront à prévoir.

 

Merci de votre compréhension.

Ligne(s) concernée(s)

  • Car VOI07 BEVENAIS-COLOMBE-VOIRON Cars Région

    vers VOIRON
    vers APPRIEU / BEVENAIS / GRAND LEMPS (LE)
