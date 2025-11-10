itinisère

Infos transport en commun : L.VOI05, VOI08 : arrêt non desservi à Voiron lundi 10 novembre

Perturbation

Jusqu'au 10/11/2025 - Cars Région

Le lundi 10 novembre 2025

En raison de l’organisation de la foire de la Saint-Martin sur la commune de Voiron, des rues seront fermées à la circulation, entraînant des perturbations sur le réseau cars Région.

L’arrêt « Général Leclerc » ne pourra être desservi et sera reporté à l’arrêt « Gare Routière Nord ».

Des retards seront à prévoir.

 

Merci de votre compréhension

Ligne(s) concernée(s)

  • Car VOI05 ST CHRISTOPHE SUR GUIERS-VOIRON Cars Région

    vers VOIRON
    • GENERAL LECLERC VOIRON
    vers SAINT CHRISTOPHE SUR GUIERS

  • Car VOI08 ST LAURENT DU PONT-VOIRON Cars Région

    vers VOIRON
    • GENERAL LECLERC VOIRON
