Jusqu'au 03/04/2026 - Cars Région

Du mardi 17 mars au vendredi 3 avril 2026

En raison de travaux de mise en séparatif sur la commune de Saint-Christophe-sur-Guiers, la RD520C sera fermée à la circulation entrainant des perturbations sur le réseau cars Région.

- Arrêt « Mairie » non desservi. Les élèves seront pris en charge par la ligne 73-1802 de cars Région Savoie.

- Le départ est modifié sur la VOI0500. La desserte des arrêts est inversée avec un départ à 6h25 de « Berland-Eglise » puis un passage à l’arrêt « La Richardière » à 6h26. Le reste de la course reste inchangé.

Merci de votre compréhension