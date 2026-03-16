Infos transport en commun : L.VOI05 : arrêt non desservi et départ modifié du 17 mars au 3 avril
Perturbation
Du mardi 17 mars au vendredi 3 avril 2026
En raison de travaux de mise en séparatif sur la commune de Saint-Christophe-sur-Guiers, la RD520C sera fermée à la circulation entrainant des perturbations sur le réseau cars Région.
L’arrêt « Mairie » ne sera pas desservi et sera reporté à l’arrêt « Le Village » à Entre-Deux-Guiers.
Le départ est modifié sur la VOI0500. La desserte des arrêts est inversée avec un départ à 6h25 de « Berland Eglise » puis un passage à l’arrêt « La Richardière » à 6h26. Le reste de la course reste inchangé.
Merci de votre compréhension
Ligne(s) concernée(s)
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VOI05 ST CHRISTOPHE SUR GUIERS-VOIRON Cars Régionvers VOIRON
vers SAINT CHRISTOPHE SUR GUIERS