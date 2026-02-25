Infos transport en commun : L.VOI05 : arrêt "Mairie" à St-Christophe-sur-Guiers non desservi du 2 au 6 mars
Perturbation
Du lundi 2 au vendredi 6 mars 2026.
En raison de travaux de mise en séparatif sur la commune de Saint-Christophe-sur-Guiers, des perturbations sont à prévoir sur le réseau cars Région.
• L’arrêt « Mairie » ne sera pas desservi et sera reporté à l’arrêt « Berland Eglise » à Saint-Christophe-sur-Guiers
Merci de votre compréhension
Ligne(s) concernée(s)
VOI05 ST CHRISTOPHE SUR GUIERS-VOIRON Cars Régionvers VOIRON
vers SAINT CHRISTOPHE SUR GUIERS