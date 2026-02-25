Jusqu'au 06/03/2026 - Cars Région

Du lundi 2 au vendredi 6 mars 2026.

En raison de travaux de mise en séparatif sur la commune de Saint-Christophe-sur-Guiers, des perturbations sont à prévoir sur le réseau cars Région.

• L’arrêt « Mairie » ne sera pas desservi et sera reporté à l’arrêt « Berland Eglise » à Saint-Christophe-sur-Guiers

Merci de votre compréhension