Jusqu'au 03/07/2026 - Cars Région

Dès jeudi 11 septembre 2025

En raison de surcharges sur la VLM05, l’arrêt « Place » à Optevoz est ajouté sur la ligne CRE07 pour permettre une meilleure répartition dans les cars le soir.

L’arrêt « Place » à Optevoz est ajouté sur le service CRE0705 au départ de 17h30 de l’arrêt « ISE » à Villemoirieu. Il sera desservi à 18h02. Vous trouverez ci-joint la fiche horaire mise à jour.

Les élèves de l’ISE à Villemoirieu ou du collège Lamartine à Crémieu s’arrêtant à l’arrêt « Place » à Optevoz, pourront prendre les cars VLM0501 et CRE0705.

Merci de votre compréhension