Infos transport en commun : L.VLM05 et CRE07 : modification ligne dès jeudi 11 septembre

Perturbation

Jusqu'au 03/07/2026 - Cars Région

Dès jeudi 11 septembre 2025

En raison de surcharges sur la VLM05, l’arrêt « Place » à Optevoz est ajouté sur la ligne CRE07 pour permettre une meilleure répartition dans les cars le soir.

L’arrêt « Place » à Optevoz est ajouté sur le service CRE0705 au départ de 17h30 de l’arrêt « ISE » à Villemoirieu. Il sera desservi à 18h02. Vous trouverez ci-joint la fiche horaire mise à jour.

Les élèves de l’ISE à Villemoirieu ou du collège Lamartine à Crémieu s’arrêtant à l’arrêt « Place » à Optevoz, pourront prendre les cars VLM0501 et CRE0705.

 

l-vlm05-et-cre07-modification-ligne-des-jeudi-11-septembre.JPG

Merci de votre compréhension

Ligne(s) concernée(s)

  • Car CRE07 SICCIEU-ANNOISIN-CREMIEU Cars Région

    vers CREMIEU
    vers ANNOISIN CHATELANS / SICCIEU SAINT JULIEN ET CAR

  • Car VLM05 CHARETTE-OPTEVOZ-VILLEMOIRIEU Cars Région

    vers VILLEMOIRIEU
    vers PORCIEU AMBLAGNIEU
