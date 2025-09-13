Infos transport en commun : L.VLM05 et CRE07 : modification ligne dès jeudi 11 septembre
Perturbation
Dès jeudi 11 septembre 2025
En raison de surcharges sur la VLM05, l’arrêt « Place » à Optevoz est ajouté sur la ligne CRE07 pour permettre une meilleure répartition dans les cars le soir.
L’arrêt « Place » à Optevoz est ajouté sur le service CRE0705 au départ de 17h30 de l’arrêt « ISE » à Villemoirieu. Il sera desservi à 18h02. Vous trouverez ci-joint la fiche horaire mise à jour.
Les élèves de l’ISE à Villemoirieu ou du collège Lamartine à Crémieu s’arrêtant à l’arrêt « Place » à Optevoz, pourront prendre les cars VLM0501 et CRE0705.
Merci de votre compréhension
Ligne(s) concernée(s)
CRE07 SICCIEU-ANNOISIN-CREMIEU Cars Régionvers CREMIEU
vers ANNOISIN CHATELANS / SICCIEU SAINT JULIEN ET CAR
VLM05 CHARETTE-OPTEVOZ-VILLEMOIRIEU Cars Régionvers VILLEMOIRIEU
vers PORCIEU AMBLAGNIEU