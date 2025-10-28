Infos transport en commun : L.VLM04 : modifications horaires dès lundi 3 novembre
Perturbation
A partir du lundi 3 novembre 2025
En raison d’une surcharge à l’arrêt « Barens routiers » à Saint-Romain-de-Jalionas et de retards sur l’itinéraire VLM04-10, les itinéraires VLM04-10 et VLM04-08 ont été modifiés.
- L’arrêt « Barens Routiers » est desservi par le car VLM04-10 à 8h26 et non plus sur le VLM04-08.
- Les horaires du car VLM04-10 ont été adaptés pour correspondre à ce qui est réalisé sur le terrain.
Merci de votre compréhension
Ligne(s) concernée(s)
-
VLM04 PUSIGNAN-PONT DE CHERUY-VILLEMOIRIEU Cars Régionvers VILLEMOIRIEU
vers CHARVIEU CHAVAGNEUX / PONT DE CHERUY / PUSIGNAN / TIGNIEU JAMEYZIEU