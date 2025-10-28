itinisère

Infos transport en commun : L.VLM04 : modifications horaires dès lundi 3 novembre

Perturbation

Jusqu'au 04/07/2026 - Cars Région

A partir du lundi 3 novembre 2025

 

En raison d’une surcharge à l’arrêt « Barens routiers » à Saint-Romain-de-Jalionas et de retards sur l’itinéraire VLM04-10, les itinéraires VLM04-10 et VLM04-08 ont été modifiés.

  • L’arrêt « Barens Routiers » est desservi par le car VLM04-10 à 8h26 et non plus sur le VLM04-08.
  • Les horaires du car VLM04-10 ont été adaptés pour correspondre à ce qui est réalisé sur le terrain.

 

