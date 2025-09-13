Jusqu'au 03/07/2026 - Cars Région

Dès lundi 15 septembre 2025

En raison de surcharges sur la VLM02, l’itinéraire VLM0408 est modifié pour récupérer les surcharges.

En raison de surcharges sur les itinéraires VLM0404 et VLM0406, un car est ajouté sur la VLM04.

Pour l’arrêt « Chavagneux les grands champs », il est demandé aux élèves d’être présents pour le nouveau car de 8h10 pour permettre une meilleure répartition dans les cars et ainsi un transport plus sécurisé.

Pour les arrêts « Centre commercial », « Lycées » et « La plaine » les horaires de prise en charge sont avancés de 4 minutes.

Vous trouverez la fiche horaire à jour ci-joint :

Merci de votre compréhension