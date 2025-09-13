Infos transport en commun : L.VLM04 et VLM02 : modifications horaires dès lundi 15 septembre
Perturbation
Dès lundi 15 septembre 2025
En raison de surcharges sur la VLM02, l’itinéraire VLM0408 est modifié pour récupérer les surcharges.
En raison de surcharges sur les itinéraires VLM0404 et VLM0406, un car est ajouté sur la VLM04.
- Pour l’arrêt « Chavagneux les grands champs », il est demandé aux élèves d’être présents pour le nouveau car de 8h10 pour permettre une meilleure répartition dans les cars et ainsi un transport plus sécurisé.
- Pour les arrêts « Centre commercial », « Lycées » et « La plaine » les horaires de prise en charge sont avancés de 4 minutes.
Vous trouverez la fiche horaire à jour ci-joint :
Merci de votre compréhension
Ligne(s) concernée(s)
-
VLM02 VILLETTE D'ANTHON-VILLEMOIRIEU Cars Régionvers VILLEMOIRIEU
vers VILLETTE D'ANTHON
-
VLM04 PUSIGNAN-PONT DE CHERUY-VILLEMOIRIEU Cars Régionvers VILLEMOIRIEU
vers CHARVIEU CHAVAGNEUX / PONT DE CHERUY / PUSIGNAN / TIGNIEU JAMEYZIEU