Infos transport en commun : L.VLM02, VLM03, VLM04, VLM06 : départs non effectués le 19 decembre
Perturbation
Suite à la fermeture de l'Institution sœur Emmanuelle pour cause de journée pédagogique, les services des lignes VLM02, VLM03, VLM04 et VLM06 ne seront pas effectués.
Merci de votre compréhension
Ligne(s) concernée(s)
-
VLM02 VILLETTE D'ANTHON-VILLEMOIRIEU Cars Régionvers VILLEMOIRIEU
vers VILLETTE D'ANTHON
-
VLM06 SOLEYMIEU-TREPT-VILLEMOIRIEU Cars Régionvers VILLEMOIRIEU
vers SOLEYMIEU
-
VLM04 PUSIGNAN-PONT DE CHERUY-VILLEMOIRIEU Cars Régionvers VILLEMOIRIEU
vers CHARVIEU CHAVAGNEUX / PONT DE CHERUY / PUSIGNAN / TIGNIEU JAMEYZIEU
-
VLM03 SATOLAS ET BONCE-VILLEMOIRIEU Cars Régionvers VILLEMOIRIEU
vers SATOLAS ET BONCE