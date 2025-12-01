itinisère

Infos transport en commun : L.VLM02, VLM03, VLM04, VLM06 : départs non effectués le 19 decembre

Perturbation

Jusqu'au 19/12/2025 - Cars Région

Suite à la fermeture de l'Institution sœur Emmanuelle pour cause de journée pédagogique, les services des lignes VLM02, VLM03, VLM04 et VLM06 ne seront pas effectués.

Merci de votre compréhension

Ligne(s) concernée(s)

  • Car VLM02 VILLETTE D'ANTHON-VILLEMOIRIEU Cars Région

    vers VILLEMOIRIEU
    vers VILLETTE D'ANTHON

  • Car VLM06 SOLEYMIEU-TREPT-VILLEMOIRIEU Cars Région

    vers VILLEMOIRIEU
    vers SOLEYMIEU

  • Car VLM04 PUSIGNAN-PONT DE CHERUY-VILLEMOIRIEU Cars Région

    vers VILLEMOIRIEU
    vers CHARVIEU CHAVAGNEUX / PONT DE CHERUY / PUSIGNAN / TIGNIEU JAMEYZIEU

  • Car VLM03 SATOLAS ET BONCE-VILLEMOIRIEU Cars Région

    vers VILLEMOIRIEU
    vers SATOLAS ET BONCE
