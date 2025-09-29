Infos transport en commun : L.VLM01 : départs non effectués le 29 septembre
Perturbation
Ce lundi 29 septembre, suite fermeture de Institution Sœur Emmanuelle pour cause de journée pédagogique, sur la ligne VLM01 le départ à 7h57 de St Marcel Bel Acceuil en direction de Villemoirieu et le départ à 17h30 de Villemoirieu en direction de St Marcel Bel Acceuil ne seront pas éffectués.
Ligne(s) concernée(s)
VLM01 ST M. BEL ACCUEIL-FRONTONAS-VILLEMOIRIEU Cars Régionvers VILLEMOIRIEU
vers SAINT MARCEL BEL ACCUEIL