Jusqu'au 29/09/2025 - Cars Région

Ce lundi 29 septembre, suite fermeture de Institution Sœur Emmanuelle pour cause de journée pédagogique, sur la ligne VLM01 le départ à 7h57 de St Marcel Bel Acceuil en direction de Villemoirieu et le départ à 17h30 de Villemoirieu en direction de St Marcel Bel Acceuil ne seront pas éffectués.