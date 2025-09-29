itinisère

Infos transport en commun : L.VLM01 : départs non effectués le 29 septembre

Perturbation

Jusqu'au 29/09/2025 - Cars Région

 Ce lundi 29 septembre, suite fermeture de Institution Sœur Emmanuelle pour cause de journée pédagogique, sur la ligne VLM01 le départ à 7h57 de St Marcel Bel Acceuil en direction de Villemoirieu et le départ à 17h30 de Villemoirieu en direction de St Marcel Bel Acceuil ne seront pas éffectués.

Ligne(s) concernée(s)

  • Car VLM01 ST M. BEL ACCUEIL-FRONTONAS-VILLEMOIRIEU Cars Région

    vers VILLEMOIRIEU
    vers SAINT MARCEL BEL ACCUEIL
