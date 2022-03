Jusqu'au 22/04/2022 - Cars Région

Ligne VIZ10

Chamrousse-Vizille

Du 14 mars au 22 avril 2022

En raison de travaux d'assainissement à Vizille, les arrêts entre Vaulnavey le Haut " Le Village" et Vizille "Les Allas" ne seront pas desservis.

Les usagers de ces arrêts emprunteront une navette TAG pour rejoindre les établissements scolaires de Vizille. Plus d'information sur le site : www.tag.fr

Les arrêts "Les Roux" et "Saint Georges d'Uriage" de Vaulnavey le Haut seront desservis par la VIZ10 respectivement à 07H21 et 7H22 le matin, 07H56 et 07H57 le soir, et 12H21 et 12H22 le mercredi midi.

Merci de votre compréhension