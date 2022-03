Jusqu'au 22/04/2022 - Cars Région

Du lundi 14 mars au vendredi 22 avril 2022

En raison de travaux d'assainissement à Vizille, les arrêts entre Vaulnavey le Haut "Le Village" et Vizille "Les Allas" ne seront pas desservis.

Les usagers de ces arrêts emprunteront une navette TAG pour rejoindre les établissements scolaires de Vizille. Plus d'information sur le site : www.tag.fr

Les arrêts "Les Roux" et "Saint Georges d'Uriage" de Vaulnavey le Haut seront desservis par la VIZ10 respectivement à 07H21 et 7H22 le matin, 07H56 et 07H57 le soir, et 12H21 et 12H22 le mercredi midi.

Merci de votre compréhension