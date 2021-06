Jusqu'au 12/11/2021 - Transisère

Du 07 juin au 2 juillet 2021

Du 2 septembre au 12 novembre 2021

Suite aux travaux de la route de l’Eglise et de la RN85 à Saint-Théoffrey, l’arrêt « Pétichet » n’est plus desservi le matin et reporté à l’arrêt « Croix des Théneaux ».

Les horaires sont retardés de 10 minutes à partir de Laffrey « Le Lac ».

La ligne aura un fonctionnement classique les 5 et 6 juillet 2021.

Merci de votre compréhension

L'équipe Transisère