Infos transport en commun : L.VIL08 : modification arrêt du lundi 3 novembre jusqu'à la fin des travaux
Du lundi 3 novembre jusqu'à la fin des travaux
En raison des travaux de requalification de la place du 4 avril 1929 sur la commune de Saint-Nizier-du-Moucherotte, l'arrêt « Le Village » est remplacé par un arrêt créé provisoirement comme indiqué sur le plan ci-dessous :
Merci de votre compréhension.
VIL08 ST NIZIER-LANS EN V.-VILLARD DE LANS Cars Régionvers VILLARD DE LANS