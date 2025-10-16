Jusqu'au 07/07/2026 - Cars Région

Du lundi 3 novembre jusqu'à la fin des travaux

En raison des travaux de requalification de la place du 4 avril 1929 sur la commune de Saint-Nizier-du-Moucherotte, l'arrêt « Le Village » est remplacé par un arrêt créé provisoirement comme indiqué sur le plan ci-dessous :

Merci de votre compréhension.