Infos transport en commun : L.VIL08 : modification arrêt du lundi 3 novembre jusqu'à la fin des travaux

Perturbation

Jusqu'au 07/07/2026 - Cars Région

Du lundi 3 novembre jusqu'à la fin des travaux

En raison des travaux de requalification de la place du 4 avril 1929 sur la commune de Saint-Nizier-du-Moucherotte, l'arrêt « Le Village » est remplacé par un arrêt créé provisoirement comme indiqué sur le plan ci-dessous : 

arret-remplace.png

Ligne(s) concernée(s)

  • Car VIL08 ST NIZIER-LANS EN V.-VILLARD DE LANS Cars Région

    vers VILLARD DE LANS
    • LE VILLAGE SAINT NIZIER DU MOUCHEROTTE
    vers LANS EN VERCORS / SAINT NIZIER DU MOUCHEROTTE
    • LE VILLAGE SAINT NIZIER DU MOUCHEROTTE
