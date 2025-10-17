Infos transport en commun : L.VIL07 : arrêt déplacé du 8 au 17 octobre
Perturbation
Du mercredi 8 octobre au vendredi 17 octobre 2025 inclus.
En raison de travaux sur la commune de Villard-De-Lans, un alternat est mis en place sur la RD215 route de Corrençon, entraînant des perturbations sur le réseau cars Région.
L’arrêt « Font De La Maie » est provisoirement déplacé comme indiqué sur le plan ci-dessous :
VIL07 COTE 2000-CORRENÇON-VILLARD DE LANS Cars Régionvers VILLARD DE LANS
vers CORRENCON EN VERCORS