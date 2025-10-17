Jusqu'au 17/10/2025 - Cars Région

Du mercredi 8 octobre au vendredi 17 octobre 2025 inclus.





En raison de travaux sur la commune de Villard-De-Lans, un alternat est mis en place sur la RD215 route de Corrençon, entraînant des perturbations sur le réseau cars Région.

L’arrêt « Font De La Maie » est provisoirement déplacé comme indiqué sur le plan ci-dessous :

