Infos transport en commun : L.VIL07 : arrêt déplacé du 8 au 17 octobre

Perturbation

Jusqu'au 17/10/2025 - Cars Région

Du mercredi 8 octobre au vendredi 17 octobre 2025 inclus.

En raison de travaux sur la commune de Villard-De-Lans, un alternat est mis en place sur la RD215 route de Corrençon, entraînant des perturbations sur le réseau cars Région.

L’arrêt « Font De La Maie » est provisoirement déplacé comme indiqué sur le plan ci-dessous :

 

l-vil07-arret-deplace-a-villard-de-lans-du-8-au-17-octobre.JPG

 

Merci de votre compréhension

Ligne(s) concernée(s)

  • Car VIL07 COTE 2000-CORRENÇON-VILLARD DE LANS Cars Région

    vers VILLARD DE LANS
    vers CORRENCON EN VERCORS
