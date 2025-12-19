Jusqu'au 03/07/2026 - Cars Région

A compter du 5 janvier 2026

L ’arrêt « Les Gonnets » sur la commune de Autrans -Méaudre est déplacé de quelques mètres au niveau de la crèche .

L’arrêt « La truite (Hameau) » est supprimé.

Les horaires de passage à l’arrêt « Les Gonnets » ne sont pas modifiés.

Merci de votre comprhension