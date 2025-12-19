itinisère

Infos transport en commun : L.VIL02 et PMEAA: modification d'arrêts dès lundi 5 janvier

Perturbation

Jusqu'au 03/07/2026 - Cars Région

A compter du 5 janvier 2026 

 

L ’arrêt « Les Gonnets » sur la commune de Autrans -Méaudre est déplacé de quelques mètres au niveau de la crèche .

L’arrêt « La truite (Hameau) » est supprimé.

Les horaires de passage à l’arrêt « Les Gonnets » ne sont pas modifiés.

Merci de votre comprhension 

Ligne(s) concernée(s)

  • Car VIL02 AUTRANS-MEAUDRE-VILLARD DE LANS Cars Région

    vers VILLARD DE LANS
    vers AUTRANS MEAUDRE EN VERCORS

  • Car PMEAA PRIMAIRE MEAUDRE Cars Région

    vers AUTRANS MEAUDRE EN VERCORS
