Infos transport en commun : L.VIL02 et PMEAA: modification d'arrêts dès lundi 5 janvier
Perturbation
A compter du 5 janvier 2026
L ’arrêt « Les Gonnets » sur la commune de Autrans -Méaudre est déplacé de quelques mètres au niveau de la crèche .
L’arrêt « La truite (Hameau) » est supprimé.
Les horaires de passage à l’arrêt « Les Gonnets » ne sont pas modifiés.
Merci de votre comprhension
Ligne(s) concernée(s)
VIL02 AUTRANS-MEAUDRE-VILLARD DE LANS Cars Régionvers VILLARD DE LANS
vers AUTRANS MEAUDRE EN VERCORS
PMEAA PRIMAIRE MEAUDRE Cars Régionvers AUTRANS MEAUDRE EN VERCORS
vers AUTRANS MEAUDRE EN VERCORS