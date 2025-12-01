Jusqu'au 31/12/2025 - Cars Région

Dès lundi 29 septembre

Le matin, certains horaires de départ et de passage des cars sont avancés.

Les usagers sont invités à consulter la fiche horaire au format pdf mise à jour et disponible en ligne sur le site carsisere.auvergnerhonealpes.fr

Le calculateur d’itinéraire du site sera mis à jour le 30 septembre 2025.

Merci de votre compréhension.