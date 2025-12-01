itinisère

Infos transport en commun : L.VIE12 : modification horaires dès 29 septembre

Perturbation

Jusqu'au 31/12/2025 - Cars Région

Dès lundi 29 septembre

Le matin, certains horaires de départ et de passage des cars sont avancés.

Les usagers sont invités à consulter la fiche horaire au format pdf mise à jour et disponible en ligne sur le site carsisere.auvergnerhonealpes.fr

Le calculateur d’itinéraire du site sera mis à jour le 30 septembre 2025.

 

Merci de votre compréhension.

Ligne(s) concernée(s)

  • Car VIE12 BEAUREPAIRE-VIENNE Cars Région

    vers SAINT ROMAIN EN GAL / VIENNE
    vers BEAUREPAIRE / EYZIN PINET / REVEL TOURDAN
