Infos transport en commun : L.VIE12 : modification horaires dès 29 septembre
Perturbation
Dès lundi 29 septembre
Le matin, certains horaires de départ et de passage des cars sont avancés.
Les usagers sont invités à consulter la fiche horaire au format pdf mise à jour et disponible en ligne sur le site carsisere.auvergnerhonealpes.fr
Le calculateur d’itinéraire du site sera mis à jour le 30 septembre 2025.
Merci de votre compréhension.
Ligne(s) concernée(s)
VIE12 BEAUREPAIRE-VIENNE Cars Régionvers SAINT ROMAIN EN GAL / VIENNE
vers BEAUREPAIRE / EYZIN PINET / REVEL TOURDAN