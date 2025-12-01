Jusqu'au 31/12/2025 - Cars Région

Dès mardi 2 septembre 2025

La desserte des arrêts "La Martinière" et "Le Civas" à Eyzin-Pinet est ajoutée sur un horaire de la ligne VIE12.

Le départ de 17h15 de Lycée Ella Fitzgerald à Saint-Romain-en-Gal circulant lundi, mardi, jeudi et vendredi en période scolaire desservira les arrêts "La Martinière" et "Le Civas" à Eyzin-Pinet respectivement à 18h04 et 18h06.

Le calculateur d'itinéraire et la fiche horaire en ligne seront mis à jour prochainement sur le site https://carsisere.auvergnerhonealpes.fr/.

Merci de votre compréhension.