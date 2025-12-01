Infos transport en commun : L.VIE11 : modifications horaires dès mercredi 24 septembre
Perturbation
Dès mercredi 24 septembre
Le matin, certains horaires de départ et de passage des cars sont avancés.
Les usagers sont invités à consulter la fiche horaire au format pdf mise à jour et disponible en ligne sur le site carsisere.auvergnerhonealpes.fr.
Le calculateur d’itinéraire du site sera mis à jour le 30 septembre 2025.
Merci de votre compréhension.
Ligne(s) concernée(s)
-
VIE11 ST JEAN DE BOURNAY-VIENNE Cars Régionvers SAINT ROMAIN EN GAL / VIENNE
vers ESTRABLIN / MOIDIEU DETOURBE / SAINT JEAN DE BOURNAY