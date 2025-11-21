itinisère

https://www.itinisere.fr/
Date d'impression : 21/11/2025

Infos transport en commun : L.VIE11 : arrêt "Mépin Reculas" non desservi dès lundi 24 novembre

Perturbation

Jusqu'au 04/07/2026 - Cars Région

Dès lundi 24 novembre et pour une durée indéterminée

En raison de travaux de réalisation du réseau d’assainissement collectif sur la commune de Beauvoir-de-Marc, l’arrêt « Mépin Reculas » à Savas-Mépin ne pourra être desservi et sera reporté à l’arrêt « Mépin Ecole ».

 

Merci de votre compréhension.

Ligne(s) concernée(s)

  • Car VIE11 ST JEAN DE BOURNAY-VIENNE Cars Région

    vers SAINT ROMAIN EN GAL / VIENNE
    • MEPIN RECULAS SAVAS MEPIN
Voir toutes les infos trafic