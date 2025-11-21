Jusqu'au 04/07/2026 - Cars Région

Dès lundi 24 novembre et pour une durée indéterminée

En raison de travaux de réalisation du réseau d’assainissement collectif sur la commune de Beauvoir-de-Marc, l’arrêt « Mépin Reculas » à Savas-Mépin ne pourra être desservi et sera reporté à l’arrêt « Mépin Ecole ».

Merci de votre compréhension.