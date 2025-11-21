Infos transport en commun : L.VIE11 : arrêt "Mépin Reculas" non desservi dès lundi 24 novembre
Perturbation
Dès lundi 24 novembre et pour une durée indéterminée
En raison de travaux de réalisation du réseau d’assainissement collectif sur la commune de Beauvoir-de-Marc, l’arrêt « Mépin Reculas » à Savas-Mépin ne pourra être desservi et sera reporté à l’arrêt « Mépin Ecole ».
Merci de votre compréhension.
Ligne(s) concernée(s)
-
VIE11 ST JEAN DE BOURNAY-VIENNE Cars Régionvers SAINT ROMAIN EN GAL / VIENNE
- MEPIN RECULAS SAVAS MEPIN