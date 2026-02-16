Infos transport en commun : L.VIE11 : arrêt "Le Fontan" à Moidieu-Détourbe non desservi du 23 fév au 9 mars
Perturbation
Du lundi 23 février au lundi 9 mars 2025 inclus.
En raison de travaux sur la Route des Granges à Moidieu-Détourbe, des perturbations sont attendues sur le réseau.
- L’arrêt « Le Fanton » ne sera pas desservi sur les circuits VIE11-03 et VIE11-06.
- L’ordre des arrêts sur la commune de Moidieu-Détourbe ainsi que les horaires de passage sont modifiés :
Merci de votre compréhension
Ligne(s) concernée(s)
VIE11 ST JEAN DE BOURNAY-VIENNE Cars Régionvers SAINT ROMAIN EN GAL / VIENNE
vers ESTRABLIN / MOIDIEU DETOURBE / SAINT JEAN DE BOURNAY