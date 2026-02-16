itinisère

https://www.itinisere.fr/
Date d'impression : 16/02/2026

Infos transport en commun : L.VIE11 : arrêt "Le Fontan" à Moidieu-Détourbe non desservi du 23 fév au 9 mars

Perturbation

Jusqu'au 09/03/2026 - Cars Région

Du lundi 23 février au lundi 9 mars 2025 inclus.

 

En raison de travaux sur la Route des Granges à Moidieu-Détourbe, des perturbations sont attendues sur le réseau.

  • L’arrêt « Le Fanton » ne sera pas desservi sur les circuits VIE11-03 et VIE11-06.
  • L’ordre des arrêts sur la commune de Moidieu-Détourbe ainsi que les horaires de passage sont modifiés :

 

vie11.JPG

Merci de votre compréhension

Ligne(s) concernée(s)

  • Car VIE11 ST JEAN DE BOURNAY-VIENNE Cars Région

    vers SAINT ROMAIN EN GAL / VIENNE
    vers ESTRABLIN / MOIDIEU DETOURBE / SAINT JEAN DE BOURNAY
Voir toutes les infos trafic