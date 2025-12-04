Jusqu'au 04/07/2026 - Cars Région

Dès jeudi 11 décembre

Le départ de 16h15 du lycée Ella Fitzgerald à St-Romain-en-Gal en direction de l’arrêt « Place » à Septême (VIE0913) est avancé et fixé à 16h05.

Les horaires de passage sont modifiés comme suit :

Merci de votre compréhension.