Infos transport en commun : L.VIE09 : modification des horaires dès jeudi 11 décembre

Perturbation

Jusqu'au 04/07/2026 - Cars Région

Dès jeudi 11 décembre

Le départ de 16h15 du lycée Ella Fitzgerald à St-Romain-en-Gal en direction de l’arrêt « Place » à Septême (VIE0913) est avancé et fixé à 16h05.

Les horaires de passage sont modifiés comme suit :

vie09-modifications-horaires.PNG

Merci de votre compréhension.

Ligne(s) concernée(s)

  • Car VIE09 HEYRIEUX-SEPTEME-VIENNE Cars Région

    vers SAINT ROMAIN EN GAL / VIENNE
    vers CHARANTONNAY / HEYRIEUX / OYTIER SAINT OBLAS / SEPTEME
