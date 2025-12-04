Infos transport en commun : L.VIE09 : modification des horaires dès jeudi 11 décembre
Perturbation
Dès jeudi 11 décembre
Le départ de 16h15 du lycée Ella Fitzgerald à St-Romain-en-Gal en direction de l’arrêt « Place » à Septême (VIE0913) est avancé et fixé à 16h05.
Les horaires de passage sont modifiés comme suit :
Merci de votre compréhension.
VIE09 HEYRIEUX-SEPTEME-VIENNE Cars Régionvers SAINT ROMAIN EN GAL / VIENNE
vers CHARANTONNAY / HEYRIEUX / OYTIER SAINT OBLAS / SEPTEME