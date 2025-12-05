Jusqu'au 05/12/2025 - Cars Région

Du 2 au 5 décembre 2025, en raison de travaux d'aménagement du croisement de la RD75 et de la VC4 Route de Château Gaillard l'arrêt "Perrier Le Clos" à Septème non desservi dans le sens Vienne en direction de Bourgoin Jallieu

Merci de votre compréhension