Infos transport en commun : L.VIE09 : arrêt "Perrier Le Clos" à Septème non desservi du 2 au 5 décembre
Perturbation
Du 2 au 5 décembre 2025, en raison de travaux d'aménagement du croisement de la RD75 et de la VC4 Route de Château Gaillard l'arrêt "Perrier Le Clos" à Septème non desservi dans le sens Vienne en direction de Bourgoin Jallieu
Merci de votre compréhension
Ligne(s) concernée(s)
-
VIE09 HEYRIEUX-SEPTEME-VIENNE Cars Régionvers SAINT ROMAIN EN GAL / VIENNE
vers CHARANTONNAY / HEYRIEUX / OYTIER SAINT OBLAS / SEPTEME