Infos transport en commun : L.VIE09 : arrêt "Perrier Le Clos" à Septème non desservi du 2 au 5 décembre

Jusqu'au 05/12/2025 - Cars Région

Du 2 au 5 décembre 2025, en raison de travaux d'aménagement du croisement de la RD75 et de la VC4 Route de Château Gaillard l'arrêt "Perrier Le Clos" à Septème non desservi dans le sens Vienne en direction de Bourgoin Jallieu

 

  • Car VIE09 HEYRIEUX-SEPTEME-VIENNE Cars Région

    vers SAINT ROMAIN EN GAL / VIENNE
    vers CHARANTONNAY / HEYRIEUX / OYTIER SAINT OBLAS / SEPTEME
