Jusqu'au 08/07/2023 - Cars Région

Dès le 23 septembre 2022

Le départ de 6h50 de "Toisieu Silon" à St-Prim en direction du collège Les Marronniers et du collège Le Bassenon à Condrieu circulant le lundi, mardi, jeudi et vendredi ne dessert plus l'arrêt "Mairie" à St-Clair-duRhône.

Les élèves montant à cet arrêt sont invités à se reporter sur le départ de 7h09 de la gare de St-Clairdes-Roches qui dessert l'arrêt "Mairie" à 7h15 en direction des collèges de Condrieu tous les jours de la semaine.

Merci de votre compréhension.