Infos transport en commun : L.VIE08 : modification de service
Perturbation
Dès jeudi 6 novembre 2025.
Afin de mieux correspondre aux horaires de sortie des élèves deux départs sont avancés sur les retours.
- Le départ 16h15 du lycée Ella Fitzgerald à St-Romain-en-Gal en direction de la Mairie de Roussillon (VIE0841) est avancé de 10 minutes et fixé à 16h05 (quai 3).
- Le départ de 16h05 de la Gare Routière Allobroges à Vienne en direction de la Gare de St-Clair-les-Roches aux Roches de Condrieu (VIE0833) est avancé de 10 minutes et fixé à 15h55 pour un départ à 16h05 du lycée Ella Fitzgerald (quai 3 également).
Merci de votre compréhension
Ligne(s) concernée(s)
VIE08 ROUSSILLON-ST CLAIR-VIENNE Cars Régionvers SAINT ROMAIN EN GAL / SEYSSUEL / VIENNE
vers CHAPELLE DE SURIEU (LA) / ROCHES DE CONDRIEU (LES) / ROUSSILLON / SAINT MAURICE L'EXIL / SAINT PRIM