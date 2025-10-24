itinisère

https://www.itinisere.fr/
Date d'impression : 24/10/2025

Infos transport en commun : L.VIE08 : modification de service

Perturbation

Jusqu'au 31/07/2026 - Cars Région

Dès mercredi 5 novembre 2025.

En raison de retards, la desserte est adaptée le matin pour l’entrée de 9h aux établissements scolaires.

  • Le départ de 7h40 de l’arrêt « Place de la République » à Roussillon en direction du collège de l’Isle à Vienne ne dessert plus les arrêts « Nicolas Chorier » et « Cours de Verdun » à Vienne.
  • Les usagers utilisant à l’arrêt « Nicolas Chorier » à 8h40 sont invités à se reporter à l’arrêt « Jeu de Paume » dorénavant desservi à 8h36 :

vie08.jpg

Merci de votre compréhension

 

 

Ligne(s) concernée(s)

  • Car VIE08 ROUSSILLON-ST CLAIR-VIENNE Cars Région

    vers SAINT ROMAIN EN GAL / SEYSSUEL / VIENNE
    vers CHAPELLE DE SURIEU (LA) / ROCHES DE CONDRIEU (LES) / ROUSSILLON / SAINT MAURICE L'EXIL / SAINT PRIM
Voir toutes les infos trafic