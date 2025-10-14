itinisère

Infos transport en commun : L.VIE08 : départ décalé le mercredi midi dès le 15 octobre

Perturbation

Jusqu'au 01/07/2026 - Cars Région

Dès mercredi 15 octobre 2025

Pour des raisons d’exploitation et d’organisation du réseau cars Région, un départ est décalé de 5 minutes le mercredi midi.

  • Le départ de 13h10 de Place de la République à Roussillon circulant le mercredi en direction de l’arrêt « Rte Combonnières » à La Chapelle-de-Surieu (VIE0819) est décalé de 5 minutes et fixé à 13h15.

 

Merci de votre compréhension

 

Ligne(s) concernée(s)

  • Car VIE08 ROUSSILLON-ST CLAIR-VIENNE Cars Région

    vers SAINT ROMAIN EN GAL / SEYSSUEL / VIENNE
    vers CHAPELLE DE SURIEU (LA) / ROCHES DE CONDRIEU (LES) / ROUSSILLON / SAINT MAURICE L'EXIL / SAINT PRIM
