Infos transport en commun : L.VIE08 : départ décalé le mercredi midi dès le 15 octobre
Perturbation
Dès mercredi 15 octobre 2025
Pour des raisons d’exploitation et d’organisation du réseau cars Région, un départ est décalé de 5 minutes le mercredi midi.
- Le départ de 13h10 de Place de la République à Roussillon circulant le mercredi en direction de l’arrêt « Rte Combonnières » à La Chapelle-de-Surieu (VIE0819) est décalé de 5 minutes et fixé à 13h15.
Merci de votre compréhension
Ligne(s) concernée(s)
-
VIE08 ROUSSILLON-ST CLAIR-VIENNE Cars Régionvers SAINT ROMAIN EN GAL / SEYSSUEL / VIENNE
vers CHAPELLE DE SURIEU (LA) / ROCHES DE CONDRIEU (LES) / ROUSSILLON / SAINT MAURICE L'EXIL / SAINT PRIM