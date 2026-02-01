Infos transport en commun : L.VIE08 : Arrêts non desservis le 24 février
Perturbation
Le mardi 24 février 2026 à partir de 18h00
En raison de l'organisation du carnaval sur la commune du Péage-de-Roussillon, des perturbations sur le réseau cars Région sont à prévoir.
Les arrêts "Place de la Halle" et "Salle des Fêtes" ne seront pas desservis.
Le report s’effectuera sur l’arrêt "Bellefontaine" à Le Péage-de-Roussillon (arrêt du réseau LE 37 situé rue de Bellefontaine et exceptionnellement desservi).
Merci de votre compréhension
Ligne(s) concernée(s)
-
VIE08 ROUSSILLON-ST CLAIR-VIENNE Cars Régionvers SAINT ROMAIN EN GAL / SEYSSUEL / VIENNE
vers CHAPELLE DE SURIEU (LA) / ROCHES DE CONDRIEU (LES) / ROUSSILLON / SAINT MAURICE L'EXIL / SAINT PRIM