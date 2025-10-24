itinisère

Infos transport en commun : L.VIE02 : modification de service

Perturbation

Jusqu'au 31/07/2026 - Cars Région

Dès mercredi 5 novembre 2025

En raison de retards, la desserte est adaptée le matin pour l’entrée de 9h aux établissements scolaires.

  • Le départ de 7h45 de l’arrêt « Car. Chemin du Vernay » à Cour-et-Buis en direction du lycée Ella Fitzgerald à St-Romain-en-Gal (VIE0204) se fait dorénavant de l’arrêt « Les Bournes » à Montseveroux. L’arrêt « Car. Chemin du Vernay » à Cour-et-Buis n’est plus desservi sur ce départ.
  • La prise en charge à l’arrêt « Les Bournes » à 7h46 se fera dorénavant côté Sud de la RD37 :

 

  • Car VIE02 COUR ET BUIS-VERNIOZ-VIENNE Cars Région

    vers SAINT ROMAIN EN GAL / VIENNE
    vers COUR ET BUIS / MONTSEVEROUX / VERNIOZ
