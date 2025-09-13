Infos transport en commun : L.VIE01, VIE02 et VIE08 : horaires avancés dès mercredi 17 septembre
Perturbation
Dès mercredi 17 septembre 2025
En raison de retards constatés le matin pour les entrées de 8h des établissements scolaires de Vienne et Saint-Romain-en-Gal, certains horaires sont avancés pour permettre de garantir les correspondances.
Ces adaptations sont liées au report de trafic automobile dans le secteur de Reventin-Vaugris (travaux d'aménagement d'un échangeur sur l'A7).
Le matin, certains horaires de départ et de passage des cars sont avancés.
Les usagers sont invités à consulter les fiches horaires au format pdf mises à jour et disponibles en ligne sur le site https://carsisere.auvergnerhonealpes.fr/
Le calculateur d'itinéraire du site sera mis à jour le 30 septembre 2025.
Merci de votre compréhension
Ligne(s) concernée(s)
-
VIE08 ROUSSILLON-ST CLAIR-VIENNE Cars Régionvers SAINT ROMAIN EN GAL / SEYSSUEL / VIENNE
vers CHAPELLE DE SURIEU (LA) / ROCHES DE CONDRIEU (LES) / ROUSSILLON / SAINT MAURICE L'EXIL / SAINT PRIM
-
VIE02 COUR ET BUIS-VERNIOZ-VIENNE Cars Régionvers SAINT ROMAIN EN GAL / VIENNE
vers COUR ET BUIS / MONTSEVEROUX / VERNIOZ
-
VIE01 ROUSSILLON-REVENTIN VAUGRIS-VIENNE Cars Régionvers SAINT ROMAIN EN GAL / VIENNE
vers CHANAS / PEAGE DE ROUSSILLON (LE)