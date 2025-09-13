itinisère

Infos transport en commun : L.VIE01, VIE02 et VIE08 : horaires avancés dès mercredi 17 septembre

Perturbation

Jusqu'au 03/07/2026 - Cars Région

Dès mercredi 17 septembre 2025

En raison de retards constatés le matin pour les entrées de 8h des établissements scolaires de Vienne et Saint-Romain-en-Gal, certains horaires sont avancés pour permettre de garantir les correspondances.

Ces adaptations sont liées au report de trafic automobile dans le secteur de Reventin-Vaugris (travaux d'aménagement d'un échangeur sur l'A7).

Le matin, certains horaires de départ et de passage des cars sont avancés.

Les usagers sont invités à consulter les fiches horaires au format pdf mises à jour et disponibles en ligne sur le site https://carsisere.auvergnerhonealpes.fr/ 

Le calculateur d'itinéraire du site sera mis à jour le 30 septembre 2025.

 

Merci de votre compréhension

Ligne(s) concernée(s)

  • Car VIE08 ROUSSILLON-ST CLAIR-VIENNE Cars Région

    vers SAINT ROMAIN EN GAL / SEYSSUEL / VIENNE
    vers CHAPELLE DE SURIEU (LA) / ROCHES DE CONDRIEU (LES) / ROUSSILLON / SAINT MAURICE L'EXIL / SAINT PRIM

  • Car VIE02 COUR ET BUIS-VERNIOZ-VIENNE Cars Région

    vers SAINT ROMAIN EN GAL / VIENNE
    vers COUR ET BUIS / MONTSEVEROUX / VERNIOZ

  • Car VIE01 ROUSSILLON-REVENTIN VAUGRIS-VIENNE Cars Région

    vers SAINT ROMAIN EN GAL / VIENNE
    vers CHANAS / PEAGE DE ROUSSILLON (LE)
