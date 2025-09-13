Jusqu'au 03/07/2026 - Cars Région

Dès mercredi 17 septembre 2025

En raison de retards constatés le matin pour les entrées de 8h des établissements scolaires de Vienne et Saint-Romain-en-Gal, certains horaires sont avancés pour permettre de garantir les correspondances.

Ces adaptations sont liées au report de trafic automobile dans le secteur de Reventin-Vaugris (travaux d'aménagement d'un échangeur sur l'A7).

Le matin, certains horaires de départ et de passage des cars sont avancés.

Les usagers sont invités à consulter les fiches horaires au format pdf mises à jour et disponibles en ligne sur le site https://carsisere.auvergnerhonealpes.fr/

Le calculateur d'itinéraire du site sera mis à jour le 30 septembre 2025.

Merci de votre compréhension