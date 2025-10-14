Infos transport en commun : L.VIE01 : départs décalés les mercredis midi dès le 15 octobre
Perturbation
Dès mercredi 15 octobre 2025
Afin de garantir les correspondances au collège de l’Isle à Vienne, les départs du mercredi midi sont décalés de 5 minutes.
- Les départs du collège de l’Isle à Vienne à 12h25 en direction de l’arrêt « Clos Avril » (VIE0127) et « Place de la République » à Roussillon (VIE0125) sont décalés de 5 minutes et fixés à 12h30.
- Le départ du lycée Ella Fitzgerald à St-Romain-en-Gal à 12h en direction de l’arrêt « Village » à Chanas (VIE0117) est décalé à 12h05 et se fait dorénavant du quai 2 du lycée Ella Fitzgerald.
Merci de votre compréhension
Ligne(s) concernée(s)
-
VIE01 ROUSSILLON-REVENTIN VAUGRIS-VIENNE Cars Régionvers SAINT ROMAIN EN GAL / VIENNE
vers CHANAS / PEAGE DE ROUSSILLON (LE)