Infos transport en commun : L.VIE01 : départs décalés les mercredis midi dès le 15 octobre

Perturbation

Jusqu'au 01/07/2026 - Cars Région

Dès mercredi 15 octobre 2025

Afin de garantir les correspondances au collège de l’Isle à Vienne, les départs du mercredi midi sont décalés de 5 minutes.

  • Les départs du collège de l’Isle à Vienne à 12h25 en direction de l’arrêt « Clos Avril » (VIE0127) et « Place de la République » à Roussillon (VIE0125) sont décalés de 5 minutes et fixés à 12h30.
  • Le départ du lycée Ella Fitzgerald à St-Romain-en-Gal à 12h en direction de l’arrêt « Village » à Chanas (VIE0117) est décalé à 12h05 et se fait dorénavant du quai 2 du lycée Ella Fitzgerald.

 

Merci de votre compréhension

 

Ligne(s) concernée(s)

  • Car VIE01 ROUSSILLON-REVENTIN VAUGRIS-VIENNE Cars Région

    vers SAINT ROMAIN EN GAL / VIENNE
    vers CHANAS / PEAGE DE ROUSSILLON (LE)
