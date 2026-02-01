itinisère

Infos transport en commun : L.VIE01 : Arrêt non desservi le 24 février

Jusqu'au 24/02/2026 - Cars Région

Le mardi 24 février 2026 à partir de 18h00

En raison de l'organisation du carnaval sur la commune du Péage-de-Roussillon, des perturbations sur le réseau cars Région sont à prévoir.

∙ L’arrêt "Place de la Halle" ne sera pas desservi.
∙ Le report s’effectuera sur l’arrêt "Bellefontaine" à Le Péage-de-Roussillon (arrêt du réseau de transport LE 37 situé rue de Bellefontaine et exceptionnellement desservi).

Ligne(s) concernée(s)

  • Car VIE01 ROUSSILLON-REVENTIN VAUGRIS-VIENNE Cars Région

    vers SAINT ROMAIN EN GAL / VIENNE
    vers CHANAS / PEAGE DE ROUSSILLON (LE)
