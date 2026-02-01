Jusqu'au 24/02/2026 - Cars Région

Le mardi 24 février 2026 à partir de 18h00

En raison de l'organisation du carnaval sur la commune du Péage-de-Roussillon, des perturbations sur le réseau cars Région sont à prévoir.

∙ L’arrêt "Place de la Halle" ne sera pas desservi.

∙ Le report s’effectuera sur l’arrêt "Bellefontaine" à Le Péage-de-Roussillon (arrêt du réseau de transport LE 37 situé rue de Bellefontaine et exceptionnellement desservi).

Merci de votre compréhension