Le mardi 24 février 2026 à partir de 18h00
En raison de l'organisation du carnaval sur la commune du Péage-de-Roussillon, des perturbations sur le réseau cars Région sont à prévoir.
∙ L’arrêt "Place de la Halle" ne sera pas desservi.
∙ Le report s’effectuera sur l’arrêt "Bellefontaine" à Le Péage-de-Roussillon (arrêt du réseau de transport LE 37 situé rue de Bellefontaine et exceptionnellement desservi).
VIE01 ROUSSILLON-REVENTIN VAUGRIS-VIENNE Cars Régionvers SAINT ROMAIN EN GAL / VIENNE
vers CHANAS / PEAGE DE ROUSSILLON (LE)