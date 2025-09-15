itinisère

Infos transport en commun : L.VFT02 : modification service et arrêt

Perturbation

Jusqu'au 31/07/2026 - Cars Région

Dès mardi 16 septembre 2025

En raison de sureffectifs, la desserte de l’arrêt « Les Bouvières » à Diémoz le matin est renforcée.

  • L’arrêt « Les Bouvières » à Diémoz desservi à 7h29 en direction de l’arrêt « VF Hôtel de Ville » à Villefontaine (VFT0206) est également desservi à 7h25 par le car VFT0202.
  • Les usagers utilisant cet arrêt sont invités à emprunter les deux cars desservant dorénavant l’arrêt (VFT0202 et VFT0206).

 

Merci de votre compréhension

Ligne(s) concernée(s)

  • Car VFT02 LIEUDIEU-ST J. DE BOURNAY-VILLEFONTAINE Cars Région

    vers VILLEFONTAINE
    vers MEYSSIEZ / SAINT GEORGES D'ESPERANCHE / SAINT JEAN DE BOURNAY / SAVAS MEPIN
