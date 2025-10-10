itinisère

Infos transport en commun : L.VFT02: modification horaires dès mercredi 15 octobre

Perturbation

Jusqu'au 04/07/2026 - Cars Région

A compter du mercredi 15 octobre 2025

 

Afin d’assurer une arrivée à l’heure à l’établissement scolaire, 

  • Le service VFT02-02 est avancé de 5 minutes. Merci de vous reporter à la fiche horaire suivante :

vft02-au-15-octobre-2025.JPG

Merci de votre compréhension 

 

Ligne(s) concernée(s)

  • Car VFT02 LIEUDIEU-ST J. DE BOURNAY-VILLEFONTAINE Cars Région

    vers VILLEFONTAINE
    vers MEYSSIEZ / SAINT GEORGES D'ESPERANCHE / SAINT JEAN DE BOURNAY / SAVAS MEPIN
