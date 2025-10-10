Infos transport en commun : L.VFT02: modification horaires dès mercredi 15 octobre
Perturbation
A compter du mercredi 15 octobre 2025
Afin d’assurer une arrivée à l’heure à l’établissement scolaire,
- Le service VFT02-02 est avancé de 5 minutes. Merci de vous reporter à la fiche horaire suivante :
Merci de votre compréhension
Ligne(s) concernée(s)
VFT02 LIEUDIEU-ST J. DE BOURNAY-VILLEFONTAINE Cars Régionvers VILLEFONTAINE
vers MEYSSIEZ / SAINT GEORGES D'ESPERANCHE / SAINT JEAN DE BOURNAY / SAVAS MEPIN