Infos transport en commun : L.VFT02 : desserte d'un arrêt modifié dès le 18 décembre
Perturbation
Dès jeudi 18 décembre 2025
En raison de sureffectifs sur un départ de 16h05, la desserte d’un arrêt est modifiée.
- Le départ de « VF Hôtel de Ville » à Villefontaine en direction du Parking du collège de Péranche à St-Georges-d’Espéranche (VFT0221-1) ne dessert plus l’arrêt « La Garenne » à Bonnefamille.
- Le départ de « VF Hôtel de Ville » à Villefontaine en direction de l’arrêt « C. Delage » à St-Jean-de-Bournay (VFT0201-1) dessert dorénavant l’arrêt « La Garenne » à 16h10.
- Les usagers utilisant l’arrêt « La Garenne » sur les départs de 16h05 sont invités à emprunter le car en direction de « C. Delage » à St-Jean-de-Bournay (VFT0201-1).
Merci de votre compréhension
Ligne(s) concernée(s)
VFT02 LIEUDIEU-ST J. DE BOURNAY-VILLEFONTAINE Cars Régionvers VILLEFONTAINE
vers MEYSSIEZ / SAINT GEORGES D'ESPERANCHE / SAINT JEAN DE BOURNAY / SAVAS MEPIN