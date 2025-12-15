itinisère

Infos transport en commun : L.VFT02 : desserte d'un arrêt modifié dès le 18 décembre

Perturbation

Jusqu'au 04/07/2026 - Cars Région

Dès jeudi 18 décembre 2025

En raison de sureffectifs sur un départ de 16h05, la desserte d’un arrêt est modifiée.

  • Le départ de « VF Hôtel de Ville » à Villefontaine en direction du Parking du collège de Péranche à St-Georges-d’Espéranche (VFT0221-1) ne dessert plus l’arrêt « La Garenne » à Bonnefamille.
  • Le départ de « VF Hôtel de Ville » à Villefontaine en direction de l’arrêt « C. Delage » à St-Jean-de-Bournay (VFT0201-1) dessert dorénavant l’arrêt « La Garenne » à 16h10.
  • Les usagers utilisant l’arrêt « La Garenne » sur les départs de 16h05 sont invités à emprunter le car en direction de « C. Delage » à St-Jean-de-Bournay (VFT0201-1).

 

Merci de votre compréhension

Ligne(s) concernée(s)

  • Car VFT02 LIEUDIEU-ST J. DE BOURNAY-VILLEFONTAINE Cars Région

    vers VILLEFONTAINE
    vers MEYSSIEZ / SAINT GEORGES D'ESPERANCHE / SAINT JEAN DE BOURNAY / SAVAS MEPIN
