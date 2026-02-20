itinisère

https://www.itinisere.fr/
Date d'impression : 20/02/2026

Infos transport en commun : L.VFT02 : arrêts non desservis du 23 février au 3 juillet

Perturbation

Jusqu'au 03/07/2026 - Cars Région

Suite à une coupure de route, sur la ligne VFT02 les arrêts "Place" à Meyssiez, "Le Rajat" et "Sous chenaux" ne seront pas desservis.

Merci de votre compréhension

Ligne(s) concernée(s)

  • Car VFT02 LIEUDIEU-ST J. DE BOURNAY-VILLEFONTAINE Cars Région

    vers VILLEFONTAINE
    • Place MEYSSIEZ
    • Le Rajat MEYSSIEZ
    • Sous Chenaux VILLENEUVE DE MARC
    vers MEYSSIEZ / SAINT GEORGES D'ESPERANCHE / SAINT JEAN DE BOURNAY / SAVAS MEPIN
    • Sous Chenaux VILLENEUVE DE MARC
    • Le Rajat MEYSSIEZ
    • Place MEYSSIEZ
Voir toutes les infos trafic