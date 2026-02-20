Infos transport en commun : L.VFT02 : arrêts non desservis du 23 février au 3 juillet
Perturbation
Suite à une coupure de route, sur la ligne VFT02 les arrêts "Place" à Meyssiez, "Le Rajat" et "Sous chenaux" ne seront pas desservis.
Merci de votre compréhension
Ligne(s) concernée(s)
-
VFT02 LIEUDIEU-ST J. DE BOURNAY-VILLEFONTAINE Cars Régionvers VILLEFONTAINE
- Place MEYSSIEZ
- Le Rajat MEYSSIEZ
- Sous Chenaux VILLENEUVE DE MARC
