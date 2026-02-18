Infos transport en commun : L.VFT02 : arrêts non desservis dès le 23 février
Perturbation
Du lundi 23 février 2026 pour une durée indéterminée
- Les arrêts « Place » et « Le Rajat » à Meyssiez et « Sous Chenaux » à Villeneuve-de-Marc ne seront pas desservis.
- Merci de vous reporter à l’arrêt « Place » à Villeneuve-de-Marc, exceptionnellement desservi aux horaires suivants :
Merci de votre compréhension.
Ligne(s) concernée(s)
VFT02 LIEUDIEU-ST J. DE BOURNAY-VILLEFONTAINE Cars Régionvers VILLEFONTAINE
- Place MEYSSIEZ
- Le Rajat MEYSSIEZ
- Sous Chenaux VILLENEUVE DE MARC
