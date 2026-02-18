itinisère

Infos transport en commun : L.VFT02 : arrêts non desservis dès le 23 février

Perturbation

Jusqu'au 07/07/2026 - Cars Région

Du lundi 23 février 2026 pour une durée indéterminée

  • Les arrêts « Place » et « Le Rajat » à Meyssiez et « Sous Chenaux » à Villeneuve-de-Marc ne seront pas desservis.
  • Merci de vous reporter à l’arrêt « Place » à Villeneuve-de-Marc, exceptionnellement desservi aux horaires suivants :

 

Merci de votre compréhension.

Ligne(s) concernée(s)

  • Car VFT02 LIEUDIEU-ST J. DE BOURNAY-VILLEFONTAINE Cars Région

    vers VILLEFONTAINE
    • Place MEYSSIEZ
    • Le Rajat MEYSSIEZ
    • Sous Chenaux VILLENEUVE DE MARC
    vers MEYSSIEZ / SAINT GEORGES D'ESPERANCHE / SAINT JEAN DE BOURNAY / SAVAS MEPIN
    • Sous Chenaux VILLENEUVE DE MARC
    • Le Rajat MEYSSIEZ
    • Place MEYSSIEZ
