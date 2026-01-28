Infos transport en commun : L.VER09 : arrêt "Lavignon" modifié pour la prise en charge dès le 23 février
Perturbation
A compter du lundi 23 février 2026
En raison de la dangerosité de la zone d’attente des élèves à l’arrêt « Lavignon » à Heyrieux, la prise en charge le matin est modifiée.
Les élèves fréquentant l’arrêt « Lavignon » sont invités à se positionner sur le trottoir en face devant l’EHPAD, afin de leur permettre d’être en sécurité lors de l’attente du car.
Lorsque le car se présente à l’arrêt, les élèves pourront traverser la route afin de pouvoir monter à bord.
Il est très important d’attendre l’arrêt complet du véhicule avant de traverser.
Merci de votre compréhension
Ligne(s) concernée(s)
-
VER09 VALENCIN-LA VERPILLIERE Cars Régionvers LA VERPILLIERE
vers HEYRIEUX / VALENCIN