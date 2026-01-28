Jusqu'au 03/07/2026 - Cars Région

A compter du lundi 23 février 2026

En raison de la dangerosité de la zone d’attente des élèves à l’arrêt « Lavignon » à Heyrieux, la prise en charge le matin est modifiée.

Les élèves fréquentant l’arrêt « Lavignon » sont invités à se positionner sur le trottoir en face devant l’EHPAD, afin de leur permettre d’être en sécurité lors de l’attente du car.

Lorsque le car se présente à l’arrêt, les élèves pourront traverser la route afin de pouvoir monter à bord.

Il est très important d’attendre l’arrêt complet du véhicule avant de traverser.

Merci de votre compréhension