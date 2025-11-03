Jusqu'au 04/07/2026 - Cars Région

Dès le lundi 10 novembre 2025

Deux cars sont mis à disposition des élèves résidants à Grenay à destination des établissements de La Verpillière.

Le car VER05-00 desservira uniquement l’établissement Saint Marie

Le car VER05-02 desservira uniquement le collège Anne Frank

En conséquence :

Les horaires de la VER05-00 sont modifiés

L’arrêt « RD 1006 » à Grenay est ajouté sur le VER05-02

L’arrêt « Chesnes RD1006 » à St-Quentin-Fallavier est supprimé pour cause de non fréquentation.

Merci de votre compréhension.