Infos transport en commun : L.VER05 : modifications itinéraires dès lundi 10 novembre
Dès le lundi 10 novembre 2025
Deux cars sont mis à disposition des élèves résidants à Grenay à destination des établissements de La Verpillière.
- Le car VER05-00 desservira uniquement l’établissement Saint Marie
- Le car VER05-02 desservira uniquement le collège Anne Frank
En conséquence :
- Les horaires de la VER05-00 sont modifiés
- L’arrêt « RD 1006 » à Grenay est ajouté sur le VER05-02
L’arrêt « Chesnes RD1006 » à St-Quentin-Fallavier est supprimé pour cause de non fréquentation.
