itinisère

https://www.itinisere.fr/
Date d'impression : 01/09/2025

Infos transport en commun : L.VER02 : modification horaire à compter du mardi 2 septembre

Perturbation

Jusqu'au 31/12/2025 - Cars Région

A compter du 2 septembre 2025

En raison de la fin des travaux sur la commune de Vénérieu, la ligne reprend son circuit initial.

Les arrêts "le Griot", "la Chanas" à Vénérieu et "Chaudenoud RD 18F" et "Messenas" à Saint-Marcel-Bel-Accueil sont de nouveau desservis. Merci de vous reporter à la fiche horaire suivante :

ver02-modification-horaire.JPG

 

Merci de votre compréhension.

Ligne(s) concernée(s)

  • Car VER02 TREPT-ST HILAIRE BRENS-LA VERPILLIERE Cars Région

    vers LA VERPILLIERE
    vers TREPT
Voir toutes les infos trafic