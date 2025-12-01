Jusqu'au 31/12/2025 - Cars Région

A compter du 2 septembre 2025

En raison de la fin des travaux sur la commune de Vénérieu, la ligne reprend son circuit initial.

Les arrêts "le Griot", "la Chanas" à Vénérieu et "Chaudenoud RD 18F" et "Messenas" à Saint-Marcel-Bel-Accueil sont de nouveau desservis. Merci de vous reporter à la fiche horaire suivante :

Merci de votre compréhension.