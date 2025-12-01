Infos transport en commun : L.VER02 : modification horaire à compter du mardi 2 septembre
Perturbation
A compter du 2 septembre 2025
En raison de la fin des travaux sur la commune de Vénérieu, la ligne reprend son circuit initial.
Les arrêts "le Griot", "la Chanas" à Vénérieu et "Chaudenoud RD 18F" et "Messenas" à Saint-Marcel-Bel-Accueil sont de nouveau desservis. Merci de vous reporter à la fiche horaire suivante :
Merci de votre compréhension.
Ligne(s) concernée(s)
VER02 TREPT-ST HILAIRE BRENS-LA VERPILLIERE Cars Régionvers LA VERPILLIERE
vers TREPT