Infos transport en commun : LVA - Lignes scolaires
Perturbation
Lignes scolaires - A partir du 23/02, certains horaires de passage seront modifiés. Consultez les fiches horaires sur lva-mobilite.fr/actualites
Ligne(s) concernée(s)
-
2760 Valencin – Luzinay – Chuzelles – Vienne Pays Viennoisvers SAINT ROMAIN EN GAL / VIENNE / SEYSSUEL
vers VALENCIN / SAINT JUST CHALEYSSIN / LUZINAY / VILLETTE DE VIENNE
-
2060 Chasse-sur-Rhône – Givors Pays Viennoisvers GIVORS
vers CHASSE SUR RHONE
-
2040 Chasse-sur-Rhône – Seyssuel – Vienne Pays Viennoisvers VIENNE / SAINT ROMAIN EN GAL / SEYSSUEL
vers CHASSE SUR RHONE / SEYSSUEL
-
PEV Moidieu – Estrablin – Pont-Evêque Pays Viennoisvers PONT EVEQUE
vers ESTRABLIN / MOIDIEU DETOURBE
-
VIE03 Ligne VIE03 Pays Viennoisvers VIENNE / SAINT ROMAIN EN GAL
vers VILLENEUVE DE MARC / MEYSSIEZ / EYZIN PINET
-
VIE04 Ligne VIE04 Pays Viennoisvers VIENNE / SAINT ROMAIN EN GAL
vers JARDIN / CHALONS / ESTRABLIN / ST SORLIN DE VIENNE
-
VIE05 Ligne VIE05 Pays Viennoisvers VIENNE / SAINT ROMAIN EN GAL
vers ASSIEU / LES COTES D AREY / REVENTIN VAUGRIS / VIENNE