Infos transport en commun : LVA - Lignes scolaires

Perturbation

Du 05/01/2026 au 16/01/2026 - Pays Viennois

Lignes scolaires - A partir du 05/01, certains horaires de passage seront modifiés. Consultez les fiches horaires sur lva-mobilite.fr/actualites

Ligne(s) concernée(s)

  • Bus PESB Primaire Estrablin Pays Viennois

    vers ESTRABLIN

  • Bus PEYZ Primaire Eyzin-Pinet Pays Viennois

    vers EYZIN PINET

  • Bus PEV Moidieu – Estrablin – Pont-Evêque Pays Viennois

    vers PONT EVEQUE
    vers ESTRABLIN / MOIDIEU DETOURBE

  • Bus 201 Hameau Charlemagne – Jardin – Saint-Sorlin-de-Vienne Pays Viennois

    vers ST SORLIN DE VIENNE / VIENNE
    vers VIENNE

  • Bus 769 Loire-sur-Rhône – Givors Pays Viennois

    vers GIVORS
    vers LOIRE SUR RHONE

  • Bus 760 Trèves – Saint-Romain-en-Gal Pays Viennois

    vers SAINT ROMAIN EN GAL
    vers TREVES / ECHALAS / SAINT ROMAIN EN GAL / ST CYR SUR LE RHONE

  • Bus 759 Les Haies – Trèves – Longes – Rive-de-Gier Pays Viennois

    vers RIVE DE GIER
    vers LONGES / LES HAIES / CONDRIEU / TREVES

  • Bus 750 Échalas – Givors Pays Viennois

    vers GIVORS
    vers ECHALAS

  • Bus 711 Condrieu – Sainte-Colombe – Vienne Pays Viennois

    vers VIENNE
    vers LES HAIES / CONDRIEU

  • Bus 716 Les Haies – Condrieu Pays Viennois

    vers CONDRIEU
    vers LES HAIES

  • Bus 748 Longes – Longes Pays Viennois

    vers LONGES

  • Bus 710 Tupin-et-Semons – Tupin-et-Semons Pays Viennois

    vers TUPIN ET SEMONS

  • Bus VIE05 Ligne VIE05 Pays Viennois

    vers VIENNE / SAINT ROMAIN EN GAL
    vers ASSIEU / LES COTES D AREY / REVENTIN VAUGRIS / VIENNE
