Infos transport en commun : LVA - Lignes scolaires
Perturbation
Lignes scolaires - A partir du 05/01, certains horaires de passage seront modifiés. Consultez les fiches horaires sur lva-mobilite.fr/actualites
Ligne(s) concernée(s)
-
PESB Primaire Estrablin Pays Viennoisvers ESTRABLIN
vers ESTRABLIN
-
PEYZ Primaire Eyzin-Pinet Pays Viennoisvers EYZIN PINET
vers EYZIN PINET
-
PEV Moidieu – Estrablin – Pont-Evêque Pays Viennoisvers PONT EVEQUE
vers ESTRABLIN / MOIDIEU DETOURBE
-
201 Hameau Charlemagne – Jardin – Saint-Sorlin-de-Vienne Pays Viennoisvers ST SORLIN DE VIENNE / VIENNE
vers VIENNE
-
769 Loire-sur-Rhône – Givors Pays Viennoisvers GIVORS
vers LOIRE SUR RHONE
-
760 Trèves – Saint-Romain-en-Gal Pays Viennoisvers SAINT ROMAIN EN GAL
vers TREVES / ECHALAS / SAINT ROMAIN EN GAL / ST CYR SUR LE RHONE
-
759 Les Haies – Trèves – Longes – Rive-de-Gier Pays Viennoisvers RIVE DE GIER
vers LONGES / LES HAIES / CONDRIEU / TREVES
-
750 Échalas – Givors Pays Viennoisvers GIVORS
vers ECHALAS
-
711 Condrieu – Sainte-Colombe – Vienne Pays Viennoisvers VIENNE
vers LES HAIES / CONDRIEU
-
716 Les Haies – Condrieu Pays Viennoisvers CONDRIEU
vers LES HAIES
-
748 Longes – Longes Pays Viennoisvers LONGES
vers LONGES
-
710 Tupin-et-Semons – Tupin-et-Semons Pays Viennoisvers TUPIN ET SEMONS
vers TUPIN ET SEMONS
-
VIE05 Ligne VIE05 Pays Viennoisvers VIENNE / SAINT ROMAIN EN GAL
vers ASSIEU / LES COTES D AREY / REVENTIN VAUGRIS / VIENNE