Infos transport en commun : LVA - Lignes scolaires

Perturbation

Du 03/11/2025 au 30/11/2025 - Pays Viennois

Lignes scolaires - A partir du 03/11, les horaires de votre ligne changent. Consultez la fiche horaire sur lva-mobilite.fr

Ligne(s) concernée(s)

  • Bus PESB Primaire Estrablin Pays Viennois

    vers ESTRABLIN
    vers ESTRABLIN

  • Bus PSEP Primaire Septème Pays Viennois

    vers SEPTEME
    vers SEPTEME

  • Bus 2040 Chasse-sur-Rhône – Seyssuel – Vienne Pays Viennois

    vers VIENNE / SAINT ROMAIN EN GAL / SEYSSUEL
    vers CHASSE SUR RHONE / SEYSSUEL

  • Bus PCHU Primaire Chuzelles Pays Viennois

    vers CHUZELLES
    vers CHUZELLES

  • Bus 201 Hameau Charlemagne – Jardin – Saint-Sorlin-de-Vienne Pays Viennois

    vers ST SORLIN DE VIENNE / VIENNE
    vers VIENNE

  • Bus 762 Saint-Romain-en-Gal – Saint-Romain-en-Gal Pays Viennois

    vers SAINT ROMAIN EN GAL
    vers TREVES

  • Bus 760 Trèves – Saint-Romain-en-Gal Pays Viennois

    vers SAINT ROMAIN EN GAL
    vers TREVES / ECHALAS / SAINT ROMAIN EN GAL / ST CYR SUR LE RHONE

  • Bus 759 Les Haies – Trèves – Longes – Rive-de-Gier Pays Viennois

    vers RIVE DE GIER
    vers LONGES / LES HAIES / ST MAURICE SUR DARGOIRE / CONDRIEU

  • Bus 764 Ampuis – Condrieu Pays Viennois

    vers CONDRIEU
    vers AMPUIS / TUPIN ET SEMONS

  • Bus 750 Échalas – Givors Pays Viennois

    vers GIVORS
    vers ECHALAS

  • Bus 711 Condrieu – Sainte-Colombe – Vienne Pays Viennois

    vers VIENNE
    vers LES HAIES / CONDRIEU

  • Bus 718 Longes – Longes Pays Viennois

    vers LONGES
    vers LONGES

  • Bus 748 Longes – Longes Pays Viennois

    vers LONGES
    vers LONGES

  • Bus 749 Saint-Romain-en-Gier – Mornant Pays Viennois

    vers MORNANT
    vers ST ROMAIN EN GIER

  • Bus 709 Ligne 709 Pays Viennois

    vers SAINT ROMAIN EN GAL
    vers TUPIN ET SEMONS

  • Bus VIE03 Ligne VIE03 Pays Viennois

    vers VIENNE / SAINT ROMAIN EN GAL
    vers VILLENEUVE DE MARC / MEYSSIEZ / EYZIN PINET

  • Bus VIE04 Ligne VIE04 Pays Viennois

    vers VIENNE / SAINT ROMAIN EN GAL
    vers JARDIN / CHALONS / ESTRABLIN / ST SORLIN DE VIENNE
