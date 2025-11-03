Infos transport en commun : LVA - Lignes scolaires
Perturbation
Lignes scolaires - A partir du 03/11, les horaires de votre ligne changent. Consultez la fiche horaire sur lva-mobilite.fr
Ligne(s) concernée(s)
-
PESB Primaire Estrablin Pays Viennoisvers ESTRABLIN
vers ESTRABLIN
-
PSEP Primaire Septème Pays Viennoisvers SEPTEME
vers SEPTEME
-
2040 Chasse-sur-Rhône – Seyssuel – Vienne Pays Viennoisvers VIENNE / SAINT ROMAIN EN GAL / SEYSSUEL
vers CHASSE SUR RHONE / SEYSSUEL
-
PCHU Primaire Chuzelles Pays Viennoisvers CHUZELLES
vers CHUZELLES
-
201 Hameau Charlemagne – Jardin – Saint-Sorlin-de-Vienne Pays Viennoisvers ST SORLIN DE VIENNE / VIENNE
vers VIENNE
-
762 Saint-Romain-en-Gal – Saint-Romain-en-Gal Pays Viennoisvers SAINT ROMAIN EN GAL
vers TREVES
-
760 Trèves – Saint-Romain-en-Gal Pays Viennoisvers SAINT ROMAIN EN GAL
vers TREVES / ECHALAS / SAINT ROMAIN EN GAL / ST CYR SUR LE RHONE
-
759 Les Haies – Trèves – Longes – Rive-de-Gier Pays Viennoisvers RIVE DE GIER
vers LONGES / LES HAIES / ST MAURICE SUR DARGOIRE / CONDRIEU
-
764 Ampuis – Condrieu Pays Viennoisvers CONDRIEU
vers AMPUIS / TUPIN ET SEMONS
-
750 Échalas – Givors Pays Viennoisvers GIVORS
vers ECHALAS
-
711 Condrieu – Sainte-Colombe – Vienne Pays Viennoisvers VIENNE
vers LES HAIES / CONDRIEU
-
718 Longes – Longes Pays Viennoisvers LONGES
vers LONGES
-
748 Longes – Longes Pays Viennoisvers LONGES
vers LONGES
-
749 Saint-Romain-en-Gier – Mornant Pays Viennoisvers MORNANT
vers ST ROMAIN EN GIER
-
709 Ligne 709 Pays Viennoisvers SAINT ROMAIN EN GAL
vers TUPIN ET SEMONS
-
VIE03 Ligne VIE03 Pays Viennoisvers VIENNE / SAINT ROMAIN EN GAL
vers VILLENEUVE DE MARC / MEYSSIEZ / EYZIN PINET
-
VIE04 Ligne VIE04 Pays Viennoisvers VIENNE / SAINT ROMAIN EN GAL
vers JARDIN / CHALONS / ESTRABLIN / ST SORLIN DE VIENNE