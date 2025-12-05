Infos transport en commun : LVA – Lignes 711, 2040, 2760, VIE03, VIE04
Perturbation
Lignes scolaires - L’arrêt Le Trente ne sera pas desservi pendant les travaux. La dépose se fera arrêt Denfert Rochereau. Merci de votre compréhension.
Ligne(s) concernée(s)
-
2760 Valencin – Luzinay – Chuzelles – Vienne Pays Viennoisvers SAINT ROMAIN EN GAL / VIENNE / SEYSSUEL
vers VALENCIN / SAINT JUST CHALEYSSIN / LUZINAY / VILLETTE DE VIENNE
-
2040 Chasse-sur-Rhône – Seyssuel – Vienne Pays Viennoisvers VIENNE / SAINT ROMAIN EN GAL / SEYSSUEL
vers CHASSE SUR RHONE / SEYSSUEL
-
711 Condrieu – Sainte-Colombe – Vienne Pays Viennoisvers VIENNE
vers LES HAIES / CONDRIEU
-
VIE03 Ligne VIE03 Pays Viennoisvers VIENNE / SAINT ROMAIN EN GAL
vers VILLENEUVE DE MARC / MEYSSIEZ / EYZIN PINET
-
VIE04 Ligne VIE04 Pays Viennoisvers VIENNE / SAINT ROMAIN EN GAL
vers JARDIN / CHALONS / ESTRABLIN / ST SORLIN DE VIENNE